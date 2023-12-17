الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. أمير الكويت الجديد له 12 من الأبناء

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أن ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى صباح الأحد في مقبرة الصلبيخات بشمال غرب العاصمة.

وحمل نعش الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل السبت عن 86 عاماً، على الأكتاف وقد لفّ بعلم الكويت في مراسم تقدّمها خلفه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 83 عاماً.

عظم الله أجركم يا أهل الكويت

ونقلت المراسم عبر التلفزيون الكويتي ووقف خلالها أفراد الأسرة في خشوع، وعلى طريق الدائري الخامس، وبجوار قصر بيان، وهو أحد قصور الحكم بالكويت، ارتفعت لافتة كبيرة كتب عليها “عظم الله أجركم يا أهل الكويت” مع صورة كبيرة للأمير الراحل.

وأعلنت الكويت الحداد أربعين يومًا ونكست الأعلام، كما أغلقت المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام،وبات الشيخ مشعل، وله من الأبناء 12، الحاكم السابع عشر للكويت، وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده.

تاريخ الشيخ مشعل أمير الكويت

وقال بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت إن اختيار ولي العهد سيعكس “الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة، وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا… فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على صعد عدة”.

وكان الشيخ مشعل نائباً لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020 بعدما أمضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية حيث تدرج في الرتب حتى ترأس إدارة المباحث العامة من عام 1967 حتى عام 1980، وكان له الفضل في تعزيز وظيفتها كجهاز لأمن دولة.