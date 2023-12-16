وفقًا للدستورالكويتي.. مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

أفادت وسائل إعلام عربية، في نبأ عاجل، أنه وفقًا لدستور ⁧‫الكويت،⁩ سيتم إعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي، منذ قليل، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح:

في سياق متصل أذاع تليفزيون الكويت، منذ قليل، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

وقد تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

نشأ الشيخ نواف في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية. وهو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث ترأسها بين عامي 1976 حتى 1986 في فترة حرجة أمنيًّا، كانت الكويت فيها مُهدّدة بالكثير من الأعمال العدائية. ترأس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.

سُميّ وليًا للعهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب، وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.