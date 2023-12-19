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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي: أهل الجنوب هم ضحايا اعتداءات الاحتلال اليومية وويطالب بانتخاب رئيس للبلاد

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن أهل الجنوب اللبناني هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مشيرًا إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين جراء الإجرام والاعتداءات المتكررة، فضلاً عن تعرض القرى والأرض والمزروعات كلها للحرق.

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ووجه ميقاتي، في مداخلة له اليوم بمجلس الوزراء، التحية للتضامن اللبناني، معتبرًا أنه اثبت صلابة لبنان ومقاومته على الأرض أو في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنية والإدارة.

وشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، مشددًا على وجوب استمرار البرلمان في التشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، معبرًا عن أمله في أن يكون للبنان رئيس قريبًا.

وأوضح أنه تابع قبل أيام جلسات مجلس النواب، معتبرًا أنها أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. 

 

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