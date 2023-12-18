الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صاروخ يطلق من لبنان على مستوطنة أفميم الإسرائيلية

صاروخ
صاروخ

أطلق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

 

وعلى جانب آخر، قالت كتائب القسام، إن قواتها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوات إسرائيلية راجلة، كانت تتحصن داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافتها بقذيفة "TBG" والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة.

 

كما فجر مجاهدوها عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية"، في عدد من القوات الإسرائيلية الراجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

 

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

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