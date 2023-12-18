وزيرة الخارجية الفرنسية تزور بيروت للبحث في كيفية تفادي التصعيد بجنوب لبنان

تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بيروت الاثنين لاجراء مباحثات تتمحور على كيفية تفادي التصعيد بين حزب الله واسرائيل في جنوب لبنان، غداة محطة لها في اسرائيل والضفة الغربية.

أكدت كولونا الأحد في تل ابيب أن "خطر التصعيد يبقى قائما.. وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا".

أضافت "هذه الدعوة الى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني .

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الجزائري سُبل دفع العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع نظيره الجزائري أحمد عطاف سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان- أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في ندوة حول تدعيم السلم والأمن بإفريقيا، التي عقدت بمدينة وهران الجزائرية، والذي استعرض قوة العلاقات التونسية الجزائرية والتي تتميز بالديناميكية ونشاط متواصل.

كما تناول اللقاء مناقشة مُخرجات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، مع وضع المسارات الأزمة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.

كما مثّل اللقاء مناسبة للتطرق إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولاسيّما مستجدات القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تواصل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل.