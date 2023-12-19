احتكار التجار للمحصول وراء ارتفاع سعر البصل

تعتبر مصر من أفضل 5 دول في العالم في انتاج البصل والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلى ويكفى ايضاً للتصدير، ولكن مع ارتفاع اسعار البصل وتحول الى أزمة فى الوقت الراهنة ، وهناك ما يشير الى ان التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين فيما يتسبب فى ارتفاع الاسعار داخل السوق المصرى

وفى هذا السياق قال المهندس محمود عطا رئيس إدرة المحاصيل الزراعية، تفاصيل اكتشاف سر أزمة البصل وارتفاع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية، ومفاجآت عن مكاسب خيالية للتجار.

واشار عطا فى تصريحاته ، إن وزارة الزراعة تقوم بإنتاج تقاوي البصل وتمنحها للمزارعين بأسعار مدعمة، وهناك العديد من الأصناف وكل أنواع البصل تنتج من إدارة التقاوي.

وأوضح أن المزارع يحصل كذلك على الأسمدة المدعمة لزراعة البصل والمبيدات، ويتم زراعة 250 ألف فدان وأحيانًا تصل المساحة إلى 270 ألف فدان، والإنتاج يتراوح بين 3.3 إلى 3.7 مليون طن.

واكد رئيس إدرة المحاصيل الزراعية ، أن الاستهلاك المحلي من البصل يصل إلى 2.5 مليون طن، أي أن هناك فائض كبير من الإنتاج المحلي من البصل وبعد التصدير يكون هناك فائض 750 ألف طن.

ولفت إلى أن محصول البصل الأحمر يتم حصاده في شهر أبريل، ويتم ضخه في الأسواق حتى أوائل نوفمبر لحين ظهور العروة الجديدة، وقام بعض التجار بشراء البصل بقيمة 3 جنيهات للكيلو الواحد وبحد أقصى 5 جنيهات.

وتابع أن بعض التجار قاموا بتخزين البصل بهدف احتكار السلعة وارتفاع السعر، إلى أن وصل السعر بالفعل إلى 40 جنيه للكيلو الواحد.