بعد تجاوزه الـ45 جنيهًا.. أسباب ارتفاع البصل وموعد انخفاض الأسعار

شهدت أسعار البصل خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا حتى تخطى حاجز الـ40 جنيهًا في الأسواق، مما أثار غضب المواطنين ولاسيما البسطاء.

وأوضح حاتم نجيب نائب رئيس شغبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الارتفاع الضخم في أسعار البصل يرجع للفجوة بين المحصول القديم والجديد، وأيضًا احتكار بعض التجار والمزارعين للمحصول لرفع سعره، وذلك من خلال حجب كميات كبيرة عن الأسواق.

وأكد نجيب، أن الدولة تتصدى للمحتكرين من خلال توفير المحاصيل في المنافذ التابعة لوزارات الزراعة والتموين ومبادرة كلنا واحد وغيرها، وأيضًا شن وزارة الزراعة لحملات مكثفة نجحت في ضبط وتوفير 31 ألف طن بصل.

وتابع: البصل بدأ في التراجع وسنشهد انخفاض كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة مع نزول المحصول الجديد للأسواق ولكن بكميات قليلة وسيتم إغراق السوق بالبصل الجديد الأيام المقبلة مما يساعد في خفض الأسعار ويصبح في متناول كل مواطن مصري.

أسعار البصل

واختتم نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن البصل الجديد يتراوح من 10 لـ13 والقديم من 20 لـ 25 في أسواق الجملة، ويباع الجديد بالتجزأة بـ 17 و 18 جنيهًا، والقديم بـ 30 جنيهًا، وذلك بعد تجاوزه الـ45 جنيهًا.