البصل المقور ينخفض سعر الكيلو جرام لأكثر من 10 جنيهات

انخفاض أسعار البصل المقور ويرجع السبب إلى زيادة توفر الإنتاج وتوافر العرض في الأسواق. يعتبر البصل المقور محصولًا مبكرًا يلبي الطلبات المحلية في الفترة التي تسبق ظهور المحصول الجديد من البصل.

تعتبر محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، من أهم المناطق التي تزرع البصل المقور. يتم زراعته في نهاية يوليو وأوائل سبتمبر، بهدف الحصول على محصول مبكر يلبي احتياجات السوق المحلية.

وقد أدى زيادة توافر البصل المقور إلى انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ فقد انخفض سعر الكيلو جرام لأكثر من 10 جنيهات، حيث استقر سعره ما بين 35 و 40 جنيها وكما انخفض سعر طن البصل في سوق الجملة بحوالي 10 آلاف جنيه، ليصبح 25,000 جنيه بدلاً من 35,000 جنيه.

وبالتالي، يعد انخفاض أسعار البصل المقور فرصة جيدة للمتسوقين الراغبين في شراء هذا الخضروات. بفضل انخفاض الأسعار، يمكن للأسر أن تستفيد من البصل المقور كمكون أساسي في تحضير الوجبات اليومية. أيضًا، يمكن للمزارعين الاستفادة من عرض البصل المقور لتسويق منتجاتهم وزيادة فرص التوزيع.

من المهم الإشارة إلى أن انخفاض أسعار البصل المقور له تأثير إيجابي على الاستهلاك المحلي وتلبية الطلب المحلي قبل ظهور محصول البصل الجديد. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار حتى نهاية فبراير، حيث يبدأ ظهور المحصول الجديد في الأسواق.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الأسعار، يتمتع البصل المقور بشعبية كبيرة بين المستهلكين المحليين. فهو يتميز بحجمه الكبير وشكله المميز، مما يجعله يناسب العديد من الأطباق المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر البصل المقور ذو جودة عالية وطعم طيب.

تهدف استراتيجية زراعة البصل المقور في الصعيد إلى تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة الزمنية قبل ظهور محصول البصل الجديد. وتعتبر هذه الفترة من ديسمبر إلى أوائل فبراير هي فترة الاحتجاج الأكبر للمستهلكين حيث لا يتوفر البصل الطازج بكميات كافية.

تواجه زراعة البصل المقور تحديات مثل الظروف الجوية القاسية في فصل الصيف، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الآفات والأمراض. ولكن بفضل جهود المزارعين واهتمامهم بجودة المحصول، يتمكنون من تزويد الأسواق بكميات كافية وبجودة عالية من البصل المقور.

على الرغم من تنافسية الأسواق وتراجع الأسعار في بعض الأحيان، يظل زراعة البصل المقور نشاطاً صعب الممارسة ويتطلب معرفة وخبرة تكنولوجية متقدمة. وتعمل الجهات المعنية على تقديم الدعم والإرشاد للمزارعين لتحسين نسب الإنتاجية والجودة.

باختصار، يمثل طرح بشائر البصل المقور بداية من ديسمبر إلى أوائل فبراير استراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية في الصعيد المصري. وعلى الرغم من تراجع أسعار البصل هذا العام، يظل البصل المقور يحتفظ بشعبيته وجودته العالية في الأسواق. مع تقديم الدعم المناسب، يمكن للمزارعين المستمرين في زراعته النجاح في توفير محصول ذو جودة عالية وفي الكميات المطلوبة.