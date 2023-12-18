الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 77.26 دولار للبرميل

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 18 ديسمبر2023، بقيمة 1% ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 77.26 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.13 دولار للبرميل 

txt

روسيا تعتزم زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر الجاري

txt

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

 

وقال ضابط كبير في شرطة غينيا إن هناك مخاوف من سقوط عدد من الضحايا والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف: "نعم، هناك قتلى وجرحى"، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا.

وهز الانفجار منطقة كالوم في وسط كوناكرى مما أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة.

ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد من على بُعد عدة أميال، بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة وغادرت العديد من شاحنات الوقود المستودع سريعاً برفقة الجنود والشرطة ،ولم يرد متحدث باسم حكومة غينيا على الفور على طلب للتعقيب.

عكست أسعار النفط مسارها لتمحو جميع خسائرها وتنتقل للمنطقة الخضراء بارتفاع بنحو واحد بالمئة، بعد أن قالت شركة بريتش بتروليوم النفطية، الاثنين إنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.

وتابع قائلة "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

الهجمات، التي استهدفت طريقا يتيح التجارة بين الشرق والغرب لا سيما تجارة النفط عبر قناة السويس، دفعت بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة.

وكانت شركات شحن كبرى قد قررت أيضا تجنب المرور في البحر الأحمر مع تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه - سي.جي.إم) يوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد يوم 15 ديسمبر إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم.

مواد متعلقة

رولا دشتي : الرؤية العربية 2045 نقطة انطلاق نحو مستقبل يتميز بالثراء الثقافي

أحمد موسى يكشف خطوات مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر المقبل (شاهد)

روسيا تعتزم زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر الجاري

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

أسعار النفط تعاود الارتفاع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية
الجريدة الورقية