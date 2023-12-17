روسيا تعتزم زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر الجاري

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال ، اليوم الأحد، إن روسيا ستزيد تخفيضاتها لصادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق أوبك+.

النفط

وذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده ستزيد تخفيضات صادرات النفط في إطار اتفاق أوبك+ في ديسمبر وسيتجاوز الرقم 300 ألف برميل يوميا بحلول مايو ويونيو المقبلين، مشيرا إلى أن صادرات روسيا النفطية ستقل عن 247 مليون طن في 2023.

أوضح ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن "غاز زبروم" زودت الصين بنحو 19 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب قوة سيبيريا في 10 أشهر، بحسب الاسواق العربية.

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

أسعار النفط

أنهت أسعار النفط العالمية تعاملاتها خلال جلسة، الجمعة، على انخفاض طفيف عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو ستة سنتات، أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.08%، ليصل إلى مستوى سعر 76.55 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% في أول صعود أسبوعي في 8 أسابيع.

وتراجع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 15 سنتا، أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 0.21%، ليصل إلى مستوى سعر 71.43 دولار، في حين زاد بنسبة 0.8% خلال الأسبوع.

وتعثرت أسواق النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشرا على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.

وتأثر المتعاملون أيضا بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الجمعة حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.