أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

أنهت أسعار النفط العالمية تعاملاتها خلال جلسة، يوم الجمعة، على انخفاض طفيف عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.

النفط

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو ستة سنتات، أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.08%، ليصل إلى مستوى سعر 76.55 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% في أول صعود أسبوعي في 8 أسابيع.

وتراجع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 15 سنتا، أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 0.21%، ليصل إلى مستوى سعر 71.43 دولار، في حين زاد بنسبة 0.8% خلال الأسبوع.

وتعثرت أسواق النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشرا على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.

وتأثر المتعاملون أيضا بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الجمعة حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي الأميركي

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس الماضي، إن دورة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم من المرجح أنها انتهت، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها مجددا.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد تعليقات باول التي توقع فيها خفض تكاليف الاقتراض في 2024. وظل مؤشر الدولار مستقرا إلى حد كبير أمس الجمعة.

ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.