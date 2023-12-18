أوكرانيا: روسيا نفذت 11 غارة جوية وأطلقت 691 قذيفة مدفعية خلال يوم

قال قائد المجموعة العملياتية والاستراتيجية للقوات الأوكرانية في قطاع تافريا الجنرال أولكسندر تارنافسكي، إن القوات الروسية نفذت 11 غارة جوية، وأجروا 38 اشتباكا قتاليا وأطلقوا 691 قذيفة مدفعية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن تارنافسكي قوله "إن القوات الروسية تواصل هجمات المشاه النشطة بدعم من المركبات المدرعة والطائرات في قطاع تافريا".

وبحسب ما ذكره الجنرال الأوكراني، فإن الجنود الأوكرانيين مازالوا متمسكين بمواقعهم ويجرون عمليات في القطاعات المحددة، مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 491 شخصا و60 قطعة من المعدات بينما استسلم 6 من الروس.

ودمرت القوات الأوكرانية على محور تافريا 10 دبابات و19 مركبة مشاة قتالية و8 قطع مدفعية وقاذفة صواريخ متعددة وطائرة بدون طيار و20 مركبة وقطعة واحدة من المعدات الخاصة كما تضررت حوالي 50 قطعة من المعدات الروسية.

وعلى صعيد آخر، قالت البحرية الأوكرانية، إنه اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم، كان لدى روسيا سفينتان حربيتان في البحر الأسود، غير أنه لا توجد قاذفات صواريخ.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان للبحرية قوله - "هناك سفينتان معاديتان في البحر الأسود وسفينة معادية في بحر آزوف".

وأضاف البيان الأوكراني أن هناك أربع سفن معادية في البحر المتوسط، بما في ذلك حاملتا صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، بإجمالي يصل إلى 16 صاروخا.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن أسطول البحر الأسود الروسي قام بإخفاء جميع السفن المهمة تقريبا، بما في ذلك حاملات صواريخ كروز كاليبر، في منطقة نوفوروسيسك.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 80 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الجيش الروسي نفذ 80 قصفاً مدفعياً على منطقة خيرسون؛ ما أدى إلى مقتل شخص واحد، حيث تم إطلاق 374 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات المنطقة، حيث تم إجلاء 20 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، من الأراضي المحررة في منطقة خيرسون أمس الأول

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