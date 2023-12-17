عاجل
اَخر موعد لإدراج بيانات الحجاج على البوابة الموحدة للحج تعليق أنشطة موسم الرياض حدادًا على وفاة أمير الكويت
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب روسيا الموحدة يؤيد ترشح بوتين لفترة رئاسية جديدة

بوتين
بوتين

 

أيد حزب روسيا المتحدة الحاكم في روسيا خلال المؤتمر الذي عقده وبالإجماع ترشيح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح للرئاسة الروسية في انتخابات عام 2024.

txt

بوتين: يشيد بدور أمير الكويت الراحل في تعزيز العلاقات بين البلدين

txt

هراء وتبربر لسياسته الخاطئة.. بوتين يشن هجومًا حادًا على بايدن

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن زعيم الحزب ديمتري ميدفيديف قال: "لقد تم اتخاذ القرار بالإجماع".

وأيدت مجموعة مبادرة مؤلفة من 750 ناخبا بالإجماع يوم السبت ترشيح بوتين لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. هذا الإجراء إلزامي للمرشح الذاتي.

وبموجب القوانين الروسية، ينبغي تشكيل مجموعة من 500 ناخب على الأقل لدعم الترشيح الذاتي للمرشح. وبعد الاجتماع، من المقرر أن يتقدم بوتين بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية قبل 27 ديسمبر لتسجيل المجموعة. ويجب أن يحتوي الطلب على بيانات شخصية عن المرشح وكل عضو في المجموعة.

وسيكون أمام لجنة الانتخابات المركزية خمسة أيام للنظر في الطلب. وبعد اتخاذ قرار إيجابي، سيتمكن بوتين من فتح حساب لتمويل حملته والبدء في جمع التوقيعات.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلن بوتين نيته الترشح لإعادة انتخابه في لانتخابات التي تجرى في مارس المقبل. وتنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس في 7 مايو 2024.

وحدد مجلس الاتحاد، أو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الفترة من 15 إلى 17 مارس من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

مواد متعلقة

بوتين: يشيد بدور أمير الكويت الراحل في تعزيز العلاقات بين البلدين

هراء وتبربر لسياسته الخاطئة.. بوتين يشن هجومًا حادًا على بايدن

رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

لافروف: شعار أمريكا الجديد هو منع بوتين من الانتصار في أوكرانيا

بوتين في السعودية والإمارات.. محادثات مع الملك سلمان ومحمد بن زايد

4 مقاتلات تحرس بوتين خلال توجه إلى الشرق الأوسط.. شاهد
الجريدة الورقية