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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجلس جامعة الأقصر يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد أعضاء المجلس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

ووجه المجلس السادة عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إرسال جداول المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لكليات الجامعة.

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