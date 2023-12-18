مجلس جامعة الأقصر يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد أعضاء المجلس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

ووجه المجلس السادة عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إرسال جداول المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لكليات الجامعة.