أسعار البصل تُبكي عيون المصريين.. وحملات تفتيشية لضبط المُحتكرين

أسعار البصل.. يومًا بعد يومٍ نُطالع العديد من الزيادات المتفاوتة في أسعار السلع المختلفة، نظرًا لاحتياج المواطنين لها، ولكن في فجأة من الزمن دخل ماراثون سباق الأسعار، سلعة لم يكن يتخيل المواطن المصري، أن أسعارها سترتفع هكذا، وهو البصل والذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من الأسواق، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا.

حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

وحرصًا من الحكومة على السيطرة على تلك الأزمة، والعمل على حلها في وقتٍ قصيرٍ، وضبط تلك الأسعار، تم حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، بهدف زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، وتوفير البصل من خلال منافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

تخزين البصل يشعل أزمة الأسعار

ولكن رغم ما يحدث من تحركات للحكومة، للسيطرة على أسعار تلك السلعة المهمة، هناك من يستغل الأزمات لتحقيق أرباح طائلة على حساب البطون الخاوية، وقد وصل الأمر إلى تخزين البصل وإخفاؤه عن المواطنين، بغية ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، وعندها يتم استخراجه للبيع بأسعار ترضي جشع تجار الأزمات.

حملات مكبرة لضبط تجار البصل

وفي حملة مكبرة على تجار الأزمات، هناك تعاونًا مشترك بين جهاز حماية المستهلك ووزير الزراعة للاشتراك في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كبيرة من البصل لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقد تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط نحو 4 آلاف طن بصل في المنصورية بالجيزة.

مفارش البصل بالجمهورية

كما كلف وزير الزراعة، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بشن حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية، حصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي خزنها التجار وحجبها عن الأسواق.