جنون البصل فى أسواق الدقهلية يثيرالجدل ببن الاهالى

أثار الإرتفاع الجنونى والغير مسبوق فى اسعار الخضراروات وخاصة البصل والبطاطس الجدل بين أهالى الدقهلية واعتبروها نتيجة طبيعية لجشع التجار وغياب الرقابة عن الاسواق وأكد الأهالى وجود ممارسات احتكارية من قبل التجار بهدف تعطيش السوق حتى يرتفع السعر وطالبوا بضبط حركة الأسعار بالسوق.وحل مشكلة ارتفاع أسعاربعض الخضراوات الغير مبرر.

وفى سياق متصل قال الدكتور حسن علام الباحث بقسم بحوث البصل معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن أسباب ارتفاع اسعار البصل يرجع أولا الي انخفاض المساحة المنزرعة ، وثانيا انخفاض إنتاجية الفدان علي مستوي الجمهورية وذلك يرجع الي الظروف المناخية التي سادت خلال فترة نمو وإنتاجية محصول البصل ونحن كقسم بحوث البصل لا نتوانى عن الرد علي أي مشكلة تحدث للبصل مع توفير جميع الأصناف ذات الانتاجية العالية وذلك نظرا لأن محصول البصل من المحاصيل الاستراتيجية التصديرية الهامة.

وأضاف محمود الحسانين من كبار المزارعين للخضراوات بالدقهلية أرجع الإرتفاع الجنونى والغير مبررفى أسعار البصل إلى انخفاض نسبة المساحة المزروعة من البصل هذا العام بسبب الخسائر التى حققها المحصول العام الماضى وتحمل المزارعين خسائر مالية كبيرة ، بالإضافة إلى حدوث بعض التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر خاصة بعد موجة الحر الشديدة التي أتلفت جزءا كبيرا من محصول البصل.

وأشار رأفت الجوهرى مهندس زراعى الى أن البصل كسلعة يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن الكميات الموجودة في السوق تكفي إحتياجات النواطنين ، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الحصاد ، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.

وأوضح محمود كشك مزارع أن إرتفاع تكلفة الإنتاج و إختفاء الأسمدة وإجبار الفلاح للجوء للسوق السوداء للحصول عليها بأسعار مبالغ فيها نتج عنه ارتفاع فى أسعار محاصيل الخضروات بصفة عامة لأن الفلاح طبيعى سيقوم بتحميل هذه الزيادات على أسعارالمحاصيل. لتعويض خسائره.

ويقول عبده الغمراوى تاجر خضروات إن غلاء أسعار البنزين والسولار والكهرباء والعملات الاجنبية ارتفعت فمن الطبيعي أن تنعكس على أسعار الخضروات لأنه كله مرتبط ببعضه وأضاف أن بائعي الخضار ليس لهم أي علاقة بارتفاع الأسعار ولم يضعوا أي تسعيرة وتاجر الجملة فقط هو الذي يحدد لنا الأسعار التي نبيع على أساسها بالسوق وإحنا بنزود عليها نقلها فقط.

وأشارت صباح محمد ربة منزل ، إلى أن أن اسعار البصل والبطاطس مرتفعه للغاية ، على الرغم من أنهما يعدا سلع أساسية في كل منزل، قائلة معقول إن سعر كيلوالبصل يصل إلى 50جنيه والبطاطس إلى 30جنسه لقد أصبحا أغلي من الفاكهة.وتابعت كنت أعمل على تخزين الخضراوات فى الفريزر والآن لا أستطيع شراء الخضروات من أجل تخزينها لأن هناك جنون فى أسعار الخضروات وتساءلت كيف تصل أسعار الخضار لأعلى مستوياتها وسط غياب الرقابة على الأسعار.