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الأحد 17 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حمو بيكا يوجه رسالة لحسن شاكوش بعد حفل تاج: أنا مش عدوك

حمو بيكا وحسن شاكوش
حمو بيكا وحسن شاكوش

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن استياء حسن شاكوش من عدم دعوته لحضور سبوع ابنته "تاج"، معلقا: “أنا يا ابني مش عدوك”.

حمو بيكا عن حسن شاكوش: زميلي وأخ ليا 

نشر حمو بيكا فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك، قائلاً: "حسن شاكوش زميلي وأخ ليا.. وبيقولوا عدوك ابن كارك، وأنا يا ابني مش عدوك، أنت أخويا وعلى دماغي".

تابع حمو بيكا حديثه: "كلمتك كذا مرة تليفونك مقفول، وقابلت مدير أعمالك وقلتله بتصل بحسن وموبايله دايمًا مقفول، وقلتله إديله الدعوة، وقوله سبوع بنت أخوك يوم كذا".

 

أشار حمو بيكا في حديثه لحسن شاكوش قائلا: "طالما بلغت مدير أعمالك يبقى بلغتك، ولو كنت عاوز تيجي كنت جيت زي ما جيت فرحك".

 

أضاف حمو بيكا: "سواء جيت أو مجتش يا حسن كأنك جيت ونورتني وشرفتني، وفي فرحك هجيلك وهكون أول واحد واقف معاك علشان أنت مش عدوي، أنت أخ ليا، وعمر كمال عزمته وكلمته ومجاليش برضه هعمل إيه تاني".

 

وكشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مؤخرا سبب عدم حضوره سبوع ابنة حمو بيكا، خلال لايف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وقال حسن شاكوش، إن حمو بيكا لم يقوم بدعوته لحضور سبوع ابنته تاج، وعقب شاكوش: "أنا مش بتحرك من مكاني غير لما أتعزم، وبيكا معاه تلفوني لو عزمني كنت رحت، بس حمو بيكا معزمنييش على عقيقة بنته".

واحتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بحفل "سبوع" ابنته «تاج» بإحدى قاعات الأفراح.

 

وحرص عدد من مطربي المهرجانات على الاحتفال مع حمو بيكا، منهم: عماد بعرور ونور التوت والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وطارق الشيخ.

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الجريدة الورقية