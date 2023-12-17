غادة عبد الرازق تكشف سبب زواجها من رجالة كبيرة ومعانتها مع التعب النفسي

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب حبها وزواجها من رجال أكبر منها بالسن والفارق الذي كان يصل في بعض الأحيان إلى 25 عاما، مشيرة: بعد وفاة والدي حسيت إن الأمان والسند ضاع.

غادة عبد الرازق تعلن سبب حبها للرجالة الكبيرة بالسن

كشفت غادة عبد الرازق خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة"، قائلة: إنها تزوجت من رجال أكبر منها سنا بسبب محاولتها الحصول على حنان والدها بعد رحيله وليس بدافع الحب.

أكدت غادة عبد الرازق، معلقه: "بعد وفاة والدي وأخويا وأنا في سن صغير حسيت إن الأمان والسند ضاع ودا خلاني أرتبط برجالة أكبر مني بكتير وبعد والد روتانا ارتبطت مرتين برجالة أكبر مني في السن جدا وكنت بحاول أدور على بابا تاني حتى كنت بختارهم شبهه في الهيئة وفي نفس شغله ودي كانت غريبة بالنسبة للناس اللي حواليا".

تابعت غادة عبد الرازق إلى أنها لم تزر قبر والدها لأنه مدفون في الشرقية ولكنها زارت قبر والدتها مرتين ولكنها تعبت نفسيا وإلى هذه اللحظة وهي تتعالج من الخوف.

تحدثت غادة عبد الرازق عن قصة وفاة والدها محمد عبد الرازق الذي رحل وهي بعمر 12 عاما، قائلة: " اللي أنا فاكراه إن قبل وفاته بـ 3 أيام، كنا في البيت وبنتغدا وكان مبسوط جدا لأنه وقتها كان هيبقى وزير للاستثمار وقال إنه بعد 3 أيام هيمسك المنصب، وتاني يوم كان عنده جلسة في مجلس الوزراء وجاله هبوط حاد في الدورة الدموية ونقلوه المستشفى وروحنا بالليل لقيناه كويس وكان بيضحك ويهزر وروحنا وكنا بايتين عند ولاد خالتي وتاني يوم قالولنا روحوا البيت واحنا في الطريق عرفت إن بابا اتوفى ومش فاكرة ساعتها انكسرت ولا ضعفت".

من ناحية أخري، تستعد النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق لتصوير مسلسلها الجديد الذي حمل اسم " صيد العقارب" في يداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم طرح العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويشارك النجم محمد علاء البطولة مع النجمة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وأخراج أحمد حسن ، وتدور أحداثه حول قصة فيلم عصر القوة، الذي قدمته النجمة نادية الجندي.

ويذكرأن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل تحت عنوان "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح ، ويشارك في بطولة العمل مي سليم ،محمد القس، ليلي زاهر ، مصطفي درويش، وكوكبة كبيرة من النجوم.

وفي سياق أخر ، شاركت النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل حكاية تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره النجم خالد أنوربسبب رفضها زواجه ولتعلقها الشديد به.