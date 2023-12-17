قائمة مسلسلات رمضان 2024 المبدئية| بلاتوهات التصوير تشتعل بالأعمال الدرامية النارية (شاهد)

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث الكثيرين من عشاق الدراما المصرية عن الأعمال الفنية القادمة التي تفصلنا شهور قليلة عن السباق الرمضاني 2024، ويعتبر الأقوى إنتاجيًا بين الأعمال الدرامية الذي يميزه عن غيره من الأعمال الأخري المتنوعة، والتي تختلف بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن، وتشهد قائمة مسلسلات رمضان 2024 عودة نجوم للسباق من جديد، وغياب البعض الآخر هذا العام.

بدأت بلاتوهات الدراما في استقبال النجوم لتصوير أعمالهم الرمضانية للحاق بالسباق، وخلال هذا التقرير نرصد لكم القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد الحشاشين، والذي قطع شوطًا كبيرًا في تصويره.

ومسلسل الحشاشين تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

مسلسل صيد العقارب

وتعود الفنانة غادة عبدالرازق للتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسل "صيد العقارب"، والذي انطلق تصويره أمس.

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

مسلسل بيت الرفاعي

بدأ تصوير مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة الأسبوع الماضي استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

والمسلسل من بطولة أمير كرارة وصفاء الطوخي، منهم ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ويعد المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل المعلم

يقوم الفنان مصطفى شعبان بتصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد المعلم في منطقة الأهرامات بالجيزة.

والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.

مسلسل الكبير 8

ويقدم الفنان أحمد مكى خلال شهر رمضان المقبل الجزء الثامن من مسلسل الكبير، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بأجزائه المختلفة.

ومسلسل "الكبير أوى 8" من بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

مسلسل حق عرب

انطلق الفنان أحمد العوضى في تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "حق عرب" الأسبوع الماضي.

ومسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل ألف ليلة وليلة

وينافس الفنان ياسر جلال في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، والذي يضم كلًا من الفنانة ياسمين رئيس، شيري عادل، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج إسلام خيري، ومن المقرر أن يسافر فريق عمل المسلسل إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

مسلسل إمبراطورية ميم

وتعاقد الفنان خالد النبوي مؤخرًا على بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وانتهى فريق عمل المسلسل من كل التحضيرات الخاصة بالعمل استعدادًا لبدء التصوير مطلع يناير المقبل.

ومسلسل إمبراطورية "ميم" من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة.

مسلسل عتبات البهجة

يقوم الفنان يحيى الفخراني بتحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "عتبات البهجة"، والمقرر أن يبدأ تصويره في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.

مسلسل بابا جه

انتهى الفنان أكرم حسني من تجهيزات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث جمعت جلسة عمل بينه وبين المخرج خالد مرعي مؤخرًا للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادًا لبدء التصوير خلال أيام.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب "حسني" مع الدراما القصيرة، ويجسد خلال المسلسل دَور أب لثلاثة أبناء، ويلعب دور مدير فندق يتعرض للعديد من الأزمات.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وانتهت الفنانة مي عمر منذ فترة من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد نعمة الأفوكاتو.

ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو ثاني بطولات مي عمر المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث كانت أولى تجاربها في البطولة المطلقة من خلال مسلسل لؤلؤ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتقدم مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب، تقدمه لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي، ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

مسلسل صدفة

وتواصل الفنانة ريهام حجاج تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد صدفة، حيث ينطلق تصويره خلال أيام، ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل عتبات البهجه

مسلسل الكبير أوي 8