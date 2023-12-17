الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إهداء لابنته.. محمد نور يطلق أغنيته الجديدة بعنوان "عليا"

محمد نور وابنته عليا
محمد نور وابنته عليا

اطلق الفنان محمد نور أحدث أعماله الفنية أغنية تحمل عنوان "عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وسميت الأغنية على اسم ابنة محمد نور والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.

https://youtu.be/s4Y7hLZXrZ0?si=x98FWND6z47XHklm

تفاصيل أغنية عليا

أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين، والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.

آخر أعمال محمد نور الفنية


ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذي يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

محمد نور وابنته عليا
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