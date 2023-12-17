الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

البرمو الأول لفيلم "4 Kung Fu Panda" يحصد 142 مليون مشاهدة

فيلم 4 Kung Fu Panda
فيلم 4 Kung Fu Panda

حصد البرومو الدعائي الأول لفيلم الحركة والرسوم المتحركة الشهير Kung Fu Panda 4، ما يقارب 142 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة، منذ إطلاقه يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن الجزء الرابع من فيلم Kung Fu Panda  والمفترض طرحه في مارس القادم في دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم، حقق عدد مشاهدات للتريلر الأول بما يقارب 142 مليون دولار بمساعدة تطبيق تيك توك.

فيلم 4 Kung Fu Panda

تفاصيل فيلم "Kung Fu Panda"

كان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks ، وحقق 631 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وبلغ إجمالي أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما في ذلك "The Dragon Knight" ، الذي عرض موسمه الأول على Netflix الشهر الماضي.

فيلم 4 Kung Fu Panda
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