شاهد.. أحمد مكى يبدأ تجهيزاته لعمل سينمائي جديد برفقة إسعاد يونس

يستعد الفنان أحمد مكى لتجهيزات فيلمه السينمائى الجديد، والذي يعود به إلى شاشة السينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه فيلم سمير أبو النيل.

تعاون أحمد مكى خلال جلسات عمل كثيرة مع الفنانة إسعاد يونس، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقرر أحمد مكى بدء تصوير الفيلم عقب الانتهاء من تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير، نظرًا لانشغاله بشكل يومي في تصوير حلقات العمل.

كثف أحمد مكى ساعات تصوير المسلسل بشكل كبير للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان بفارق وقت كافي، خاصة أنه اتفق على تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد أول شهر مارس القادم، عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث من المتوقع عرضه في موسم صيف 2024.

مسلسل الكبير 8

من ناحية آخري، يواصل أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير التصوير على قدم وساق بديكور دوار العمدة بالمزاريطة.

ويقدم أحمد مكى، خلال شهر رمضان المقبل، الجزء الثامن من مسلسل الكبير، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بأجزائه المختلفة.

وصور المخرج أحمد الجندي عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومسلسل "الكبير أوى 8" من بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

أحمد مكى