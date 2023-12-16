ماراثون انفصال نجوم ومشاهير الفن فى 2023 (تفاصيل)

شهدت الفترة الأخيرة من عام 2023 تحديداً، سباق في حالات الإنفصال بين مشاهير ونجوم الفن، لذلك أصبح الوسط يعكس أجواء فراق وطلاق، نظرا لحالة الحب والتفاهم التي كانت تجمعهما ببعض، بجانب سنوات المودة والعشرة الزوجية التي كانت بينهما، حيث أن تلك الأخبار الشخصية أثرت بالفعل على مشاعر المتابعين بمواقع التواصل الإجتماعي، ومازال الوضع مستمر بإستقبال بداية عام 2024 لحالة طلاق جديدة.

لذلك نرصد لكم أبرز حالات الأنفصال التي تمت رسمياً بين نجوم الفن خلال 2023

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعدما انتشرت أنباء طلاقها من حسام حبيب بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية، لذلك قررت العودة إلى مصر.

آخر خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

خلاف جديد بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال وجودهما في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت تقارير أن خلافًا جديدًا نشأ بين شيرين وحسام حبيب، بسبب ما يقال عن تدخل حبيب في أعمال شيرين الفنية، وطلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إلى زوجته.

وأضافت التقارير نقلًا عن مصادر أن تصرف حسام حبيب المنفرد أثار غضب شيرين عبدالوهاب، ودفعها للعودة إلى القاهرة رفقة فريق عملها.

وفي وقت سابق، ظهرت شيرين رفقة حسام حبيب في كواليس ليلة "روائع السنباطي" في السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن المصري رياض السنباطي.

وظهر الثنائي المصري وهما يمسكان يدًا بيد، قبل صعود شيرين على مسرح الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من الجمهور السعودي الذين هتفوا لها "بنحبك يا شوشو".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في وقت سابق، بعد مشاكل بينهما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دام أكثر من 5 شهور، أعلنت شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.

مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي

نشر مطرب المهرجانات مسلم نبأ انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي، في 11 ديسمبر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال خاصية الاستورى.

وقال مسلم "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

يوسف الشريف وإنجى علاء

أعلنت المؤلفة انجى علاء خبر انفصالها عن الفنان يوسف الشريف، في أخر نوفمبر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"

علقت انجى علاء قائلة: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي، في نوفمبر الماضي، وكتبت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

بوسي وهشام ربيع

مازال فراق نوفمبر يسيطر على الوسط الفني، حيث أن أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

ليست المرة الأولى.. انفصل النجم أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع "انستجرام".

نشرت علياء بسيوني، قائلة: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

أضافت علياء بسيوني: "حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

تابعت طليقة أحمد سعد: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

تامر حسني وبسمة بوسيل

نال الثنائي المفضل للجمهور نصيبه من الفراق، أعلنت ايضاً المطربة بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني في 27 أبريل 2023، بعد زواج استمر لمدة 11 عاما أنجبا خلالها 3 أبناء.

نشرت بسمة بوسيل، نبأ الانفصال، عبر خاصية "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يا رب".

شريف منير ولورا عماد

طلاق تلو الأخري، حيث انفصل الفنان شريف منير ايضاً عن زوجته الفنانة لورا عماد في 25 سبتمبر 2023 ، وذلك بعد زواج بينهما دام لـ 20 عاما، أنجبا خلالها "فريدة وكاميليا".

أعلن شريف منير خبر الانفصال، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا .. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

في أول يوليو الماضي، تم الانفصال رسميا بين الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وقرر الثنائي الانفصال على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة عبدالرازق، قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

تامر عاشور وسمر أبو شقة

شارك الفنان تامر عاشور ايضاً في مارثون الطلاق، وذلك بعدما تم إعلان طلاقه رسميا من زوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وردت سمر أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

نادين نسيب نجيم وهادى الأسمر

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة، وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

علق أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه، قائلاً: "إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها".

تابع أنطونيو فرح: "إن موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حق حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 12-21 -2022″.. وبهذا تكون نادين قد وضعت حد لكل الاخبار الشخصية التي تلاحقها منذ اعلان خطوبتها الجديدة".

بشرى وسالم هيكل

كشفت الفنانة بشرى عن انفصالها رسمياً من زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

علقت بشرى، قائلة :" ان الانفصال تم في هدوء تام، وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".

سهر الصايغ

بينما أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

قالت سهر الصايغ :"اللهم ارزقه خيرا منى وارزقنى خيرا منه ,تمت فسخ خطوبتى , رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير .. فعسى الله أن يبدلنا خيرا".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي

يوسف الشريف وإنجي علاء

هنا الزاهد وأحمد فهمي

بوسي وهشام ربيع

أحمد سعد وعلياء بسيوني

تامر حسني وبسمة بوسيل

شريف منير ولورا عماد

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

بشرى وسالم هيكل