المؤبد لمُدانٍ بخطف واحتجاز طفل في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف واحتجاز طفل وهتك عرضه بمنطقة الجيزة.

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وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12384 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهم م - 25 سنة - عاطل، وآخر مجهول أنهما في يوم 15 أغسطس خطفا الطفل "ع" كرها عنه بأن كبلوا يديه وقدميه مشهرين في وجهه سلاح أبيض "كتر".

وقاموا ببث الرُعب في نفسه مصطحبين اياه لإحدى الأبنية المهجورة مستغلين براءته وحداثة سنة لابعاده عن ذويه وأعين المواطنين.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين هتك عرض الطفل بالقوه والتهديد، بأن كبلوا يديه وقدميه وتجردا من ملابسهم، وقاما بالتعدي علي الطفل محدثين إصابته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقا المجني عليه كرها عنه، بأن استوقفا خلال سيره بالطريق العام، وقام بتكبيله بقدميه مشهراً في وجهه السلاح الأبيض، وتمكنا بتلك الوسيله من شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.

وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.

وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.

وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.

وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.