وحش بشري ينال جزاؤه العادل.. أزهق روح زوجين بأبشع الطرق

أصبح الوحش البشري بطل قصتنا يسير على درب الضياع الذي اختاره بمحض إرادته، وتنتظره مطرقة القصاص في آخره لتنتزع الحق منه بعد جريمته البشعة.

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أقدم الجاني في قصتنا على الجريمة التي تقشعر لها كل النفوس سوية بعد أن هانت في عينه قيمة الروح، فأسال بيديه دماء قريبته وزوجها في ليلة ظلماء توارى فيها القمر.

فلوس الكيف تُزهق روح زوجين..تفاصيل بشعة

التطور الأبرز في القصة كشفت عنه شبكة فوكس نيوز البريطانية التي أكدت أن المحكمة العليا في ولاية ميسوري الأمريكية حددت يوم الأربعاء الماضي تاريخ القصاص (إنهاء الحياة) في حق رجل أدين بإزهاق روح قريبته وزوجها في 2006.

وسيتم تنفيذ الحُكم وفقاً لما أكدته شبكة فوكس نيوز الأمريكية يوم 9 إبريل المقبل في سجن الولاية.

وبدأت القصة بقيام الجاني برايان دورسي بإزهاق روح قريبته سارة بوني وزوجها بين يوم 23 ديسمبر 2006 في شقتهما.

وأشارت التحقيقات أن الجاني كان قد طلب من قريبته سارة إقراضه مبلغاً من المال ليدفعه لتاجري مُخدرات كانا بشقيه يوم الجريمة.

وتصاعد الجنون في هذا اليوم، وتوجه الجاني لمنزل ضحيتيه، وأحضر سلاحاً نارياً من الجراج وتوجه لهما أثناء نومهما وأجهز عليهما برصاصاتٍ غادرة أنهت قصتهما مع الدُنيا.

الضحيتان

ولم يكتفِ الجاني بما اقترفته يداه، بل زاد في طُغيانه وأكمل قصته المُقززة فقام بالتعدي الجسدي على الضحية السيدة سارة قريبته بعد أن فارقت الحياة.

وعثر والدا سارة على الجثمانين في اليوم التالي للجريمة، ولم تتأذى طفلة الراحلين وكانت تبلغ وقت الجريمة 4 سنوات.

وادعى دفاع المُتهم أنه يُعاني من خللٍ عقلي، ولكن المحكمة تمسكت بإدانته، وتم إقرار حُكم القصاص ليُنفذ بحقه جزاءً عادلاً.

وتفتح هذه الوقائع الباب أمام المُناقشات المُجتمعية بشأن ضرورة مُحاربة تعاطي والإتجار في المُخدرات لأنه يكون في كثيرٍ من الأحيان السبيل للقيام بجرائم تُحول حياة البشر لسلسلة لا تتوقف من الأحداث التراجيدية.

ويفتح الحديث عن هذه القصة الباب أيضاً أمام مُناقشة السبل الواجب اتباعها من الجميع للدفاع الشرعي عن النفسي، وكيف يُمكن للجميع وقاية أنفسهم من شرور ذوي النفوس المُعتلة في حالة الضرورة.