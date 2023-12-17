الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: ليس لدينا مصلحة للدخول في قتال مع دول حلف الناتو

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ليس لديها سبب ولا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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وأضاف بوتين  في تصريحات متلفزة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية "أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول الحلف، ونحن مهتمون بتطوير العلاقات مع دول الناتو.

ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن موسكو قد تهاجم دول حلف شمال الأطلسي بالـ"سخيفة ومجازية"، قائلًا "هذا أمر سخيف تمامًا، واعتقد أن بايدن يدرك ذلك، وهذا مجرد كلام لدعم استراتيجيته غير الصحيحة ضد روسيا، ويتعين على واشنطن أن تأخذ موسكو في الاعتبار وتجد أرضية مشتركة معها.

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