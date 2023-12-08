قديروف يعلن أداءه مناسك العمرة خلال زيارة بوتين إلى السعودية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أداءه مناسك العُمرة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى السعودية في إطار الوفد الروسي الذي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق روسيا اليوم.

ذكر قديروف ذلك في قناته على "تلغرام"، علما أن الرياض احتضنت يوم أمس المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقال قديروف: "لقد كنت محظوظا بشكل كبير لأداء فريضة العمرة خلال الزيارة إلى المملكة العربية السعودية. وكان برفقتي... مفتي جمهورية الشيشان صلاح مجييف ومسؤولين آخرين".

وأضاف: "بالنيابة عن ولي عهد المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن سلمان، تم استقبال وفدنا بإكرام واحترام كبيرين".

وأردف: "أثناء زيارتي إلى الكعبة المشرفة وأداء مناسك العمرة والطواف، استقبلني الحجاج من مختلف البلدان بحرارة، معبرين عن حبهم ودعمهم الصادق".

كما تحدّث قديروف أيضا عن زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وضريح النبي مُحمّد.

وقال: "قُمنا بزيارة قبر خير الخلق - النبي مُحمّد، حيث طلبنا في الدعاء الجماعي من الله تعالى، الرحمة والبركة لجميع المسلمين، وخاصة لإخواننا وأخواتنا الذين يعانون في فلسطين".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

وأكد بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".