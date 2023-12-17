هراء وتبربر لسياسته الخاطئة.. بوتين يشن هجومًا حادًا على بايدن

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب تصريحاته عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا، واصفًا إياها بـ"محض هراء".

وأضاف بوتين، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، نشرت اليوم الأحد، أن روسيا ليس لها مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية في خوض قتال مع حلف الناتو.

واتهم الرئيس الروسي نظيره الأميركي بأنه يعمل على تبرير "سياسته الخاطئة" تجاه روسيا، بحسب تعبيره.

كما حذّر بوتين من "مشكلات" مع فنلندا المجاورة، بعدما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، معلنًا أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردًا على هذه الخطوة.

واعتبر بوتين أن الغرب "جرّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها".

وتابع: "لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية، ونركّز بعضًا من وحداتنا العسكرية هناك".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعدما قامت فنلندا مجددًا هذا الأسبوع، بإغلاق حدودها مع روسيا، متّهمة موسكو بالتسبب بأزمة مهاجرين عند حدودها.