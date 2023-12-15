الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البيض يُجبر بوتين على الاعتذار أمام الشعب

بوتين
بوتين

بسبب ارتفاع أسعار البيض اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لسيدة متقاعدة اشتكت له من منزلها عبر مقطع فيديو من غلاء الأسعار.

اهتم الرئيس الروسي بشكوى المرآة في جلسة اعتاد تنظيمها كل نهاية العام، وتضم وسائل الإعلام وأفراد من الشعب، ووعدها بتصحيح الوضع قريبا.

السيدة المتقاعدة تدعى إيرينا أكوبوفا، ظهرت في مقطع فيديو وجهت فيه رسالة للرئيس بوتين وهي جالسة على طاولة مطبخها، وشكت من أن أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها ارتفعت بقدر كبير. 

وقالت "يا فلاديمير فلاديميروفيتش، ترفّق بالمتقاعدين! لا نحصل على ملايين في معاشاتنا حل هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجه إليه أنا ممتنة للغاية لك أعتمد عليك في المساعدة".

 

واعتذر الرئيس الروسي بوتين، قائلا:  "أعتذر عن هذا، لكن هذا فشل في عمل الحكومة، أعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب" وهو أمر نادرا بالنسبة للرئيس ووعدها، ويعكس ارتفاع الأسعار حالة التضخم التي ربما تقترب من ثمانية بالمئة هذا العام.

وأعلنت الحكومة الروسية إعفاء 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل، لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40 بالمئة هذا العام.

 

 

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