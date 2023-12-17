برلماني: استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تعكس ازدواجية المجتمع الدولي

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته وجرائمه المتتالية ضد الشعب الفلسطيني تتطلب موقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

أكد منصور، في تصريحات صحفية له، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفورى لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

طالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي إيجاد حلول جذرية لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة، بما تضمنته رؤية مصر في حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أوضح النائب محمود منصور، أن الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطنية والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام، والسبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتتالية تعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي من قبل المجتمع الدولي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.