المالكي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فورًا وإنهاء الاحتلال

أكد وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي،اليوم السبت، ضرورة تحمل المُجتمع الدولي مسؤولياته، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع نظيره الآيسلندي بيارنا بنديكتسون في العاصمة النرويجية أوسلو، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية .

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة، ومنتظمة الى قطاع غزة.