أستاذ العلاقات الدولية: تخاذل المجتمع الدولي يعطي الفرصة لاستكمال مخطط إسرائيل الإجرامي

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك مخططا واضحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر للعمل على تنفيذ مخطط التهجير من قبل إسرائيل لسكان قطاع غزة، مشددًا على أن هذا ظهر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة

وأشار إلى أن هذا المخطط أساسه تهجير سكان الشمال للجنوب واحتلال الشمال، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز".

وأوضح أن إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية برمتها من خلال نقل ومحاولة التهجير القسري لأهالي غزة دون النظر للأعراف الدولية والقوانين، مؤكدًا أن تحركت منذ اللحظة الأولى لوأد المشروع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي وكانت التصريحات المصرية والموقف المصري واضح برفض مصر سواء من خلال التهجير الداخلي أو الخارجي وخرجت هذه التصريحات من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وكانت ذكرت قناة القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن فصائل فلسطينية أكدت ستهدافها 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس.

وزارة الصحة الفلسطينية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة، وإصابة 5 من الكوادر الطبية بالمستشفى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به “قناة القاهرة الإخبارية”.