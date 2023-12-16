مستشار وزير الصحة يكشف موعد إطلاق أول منصة لـ"آشعة المرضى" في مصر

أكد الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، أنه تم تدشين وتنفيذ منصة مصرية تحتفظ بـ"آشعة المرضى" وهي مجانًا بشكل كامل سواء كان للمريض الذي يتم معالجته على نفقة الدولة أو المريض الاقتصاد.

مستشار وزير الصحة

وأشار إلى أن المرحلة الحالية في تركيب المنصة أو السيستم، موضحًا أن هذه عبارة عن منصة إلكترونية لديها القدرة على تقبل إشاعات من أي مستشفى سواء تابعة لوزارة الصحة أو خارجها أو المستشفيات داخل مصر وخارجها، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أن هذه المنصة تستقبل الآشعة بجميع أشكالها وبالأجهزة المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنصة لديها القدرة على استيعاب الأشعات من أي جهاز وهدفها هو المريض وأن يكون المريض لديه القدرة على استخراج آشعاته في أي وقت بالرقم القومي، مؤكدًا أن من يتعامل مع هذه المنصة الطبيب وهيئات أخرى، موضحًا أن هذه المنصة توفر ميزة كتابة التقرير المرتبط بالأشعة عن بعد، وتوفر جهد ووقت كبير جدًا، منوهًا بأن التعامل مع المنصة مجانًا.

وفي سياق أخر، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن الدولة تسمح للمواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.