الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

كيفية أداء صلاة قيام الليل

قيام الليل
قيام الليل

تُصلّى صلاة قيام الليل ركعتين ركعتين، ويكون الوتر بركعة في آخرها، ويجوز صلاتها مرّةً واحدة، أو صلاة بعضها في أوّل الليل ثُمّ القيام في آخره، وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وغيرهم من العلماء.

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حكم اقتصار المسلم على الصلاة والزكاة من أركان الإسلام

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فضل الصلاة على النبي صباحا ومساء

 ومما يدُلُّ على هذه الكيفية والصفة قول النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما سأله رجل عن كيفية قيام الليل؛ فقال له: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى) . ويُطلق على قيام الليل أيضاً التهجّد إذا كان بأداء الصلاة بعد النوم، ويكون في أيّ ليلةٍ خلال العام.


 

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