الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

فضل الصلاة على النبي صباحا ومساء

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

ينبغي على المسلم أن يحافظ على قول "اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد"، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صلى عَلَيَّ حين يُصْبِحُ عَشْرًا، وحين يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ). 

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أنا مش شيخ.. تامر حسني يحث جمهوره على الصلاة وقراءة القرآن

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أوقات يستحب فيها الصلاة على الرسول الكريم

وهنا يجب الدعاء بـ "رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا"، وكذلك "اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقاً حلالاً واسعاً" .

وأيضاً الدعاء بـ "اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

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