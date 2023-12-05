فضل الصلاة على النبي صباحا ومساء

ينبغي على المسلم أن يحافظ على قول "اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد"، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صلى عَلَيَّ حين يُصْبِحُ عَشْرًا، وحين يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ).

وهنا يجب الدعاء بـ "رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا"، وكذلك "اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقاً حلالاً واسعاً" .

وأيضاً الدعاء بـ "اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.