الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي: حققنا فوزًا مهمًا على الإسماعيلي ولن نفرط في أي لاعب

محمد إسماعيل مدير
محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

علَقَ محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي على الفوز الذي حققه الفريق البترولي أمام النادي الإسماعيلي مساء اليوم في ختام الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2023 -2024 "دوري نايل".

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موعد مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وقال محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: " حققنا فوزًا هامًا على النادي الإسماعيلي، بعد أن تلقينا هزيمتين متتاليتين أمام النادي المصري ثم سيراميكا كليوباترا، وارتقينا إلى المركز التاسع وتفصلنا 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني "زد".

وأضاف: لا نية داخل مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الذي أصبح مطلبًا كبيرًا للعديد من الأندية، وكذلك محمد حمدي الجناح الأيسر، والمدافع أحمد خليل "كالوشا"، وتم تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من الموسم الجاري.

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