عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي بالدوري

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضيفاً على نظيره البترولي إنبي، في اللقاء الذي يجمع كلا الفريقين، على ستاد بتروسبورت بعد قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام مضيفه إنبي

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي.

في خط الوسط: نادر فرج، محمد بيومي، عمر الساعي.

في خط الهجوم: محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي المركز 14 برصيد 7 نقاط فقط، حيث نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره إنبي المركز 13 برصيد 10 نقاط بعد 8 مباريات.