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عاجل.. الدفاعات الجوية المصرية ترصد جسمًا طائرًا قبالة سواحل مدينة دهب وتسقطه عاجل.. سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. انتقال فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب

دهب
دهب

أعلنت مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية، انتقال فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب. 

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وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.
وأوضح شهود عيان للقاهرة الإخبارية، إن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.
وأشارت المصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية، إلى إن الدفاعات الجوية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فورى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

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