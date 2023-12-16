مصادر: الجسم الغريب الذي سقط قبالة سواحل دهب طائرة مسيرة تم إسقاطها

قالت مصادر مطلعة، أن الجسم الغريب الذي سقط قبالة سواحل دهب امام منطقة اللايت هوس والذي سمع دوي تفجيره هي طائرة مسيرة تم إسقاطها قبل وصولها للشاطئ علي بعد كيلو نصف من شواطئ دهب .

وأشارت المصادر أن الطائرة المسيرة لم يحدث اساقطها أية إصابات أو خسائر .

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي بدهب استمرار الحركة السياحية ونزول السائحين الشواطئ وممارسة أنشطة الغطس والسنوركل.

وكانت تعرضت مدينتي طابا ونويبع نهاية شهر أكتوبر لسقوط طائرتين مسيرتين حيث سقط الطائرة المسيرة الاولي علي عمارات سكنية بطابا وتعرض ٦ مواطنين لإصابات متوسطة و الاخري سقطت بمنطقة فضاء بجوار محطة كهرباء نويبع بدون وقوع إصابات .