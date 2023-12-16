السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيديو..برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة"

"كواليس الزمالك في ميت عقبة"..آخر تطورات أزمة فتوح ومفاوضات الشباب لضم زيزو

برنامج كواليس الزمالك
برنامج كواليس الزمالك في ميت عقبة

يكشف برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الأبيض، وعرض الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو، بالإضافة لآخر تطورات ملف أزمة القيد داخل القلعة البيضاء.

كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة"، آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي، وهل يتم تأجيله لنهاية الموسم، واستمرار معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك بعد النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة تحت قيادته.



برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور دخل النادي، يقدمه مصطفى جويلي، ومحمد معتز.

txt

نادي الزمالك يعلن قرارات مجلس الإدارة

txt

الزمالك ينعى أمير دولة الكويت

txt

مصطفى شلبي يبدأ التدريبات التأهيلية في مران الزمالك


 

مواد متعلقة

الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

طائرة خاصة لبعثة الزمالك للسفر إلى أنجولا لملاقاة ساجرادا

رامي نصوحي رئيسًا لبعثة الزمالك في أنجولا

كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية

رسميًا.. الزمالك يعلن المشاركة ببطولة الوحدة الإماراتي الودية في أبوظبي

نجم الزمالك السابق يضع روشتة فوز الأهلي على اتحاد جدة بمونديال الأندية

فيديو.. اشتباكات بالأيدي بين أعضاء عمومية نادي الزمالك والأمن يتدخل

الجريدة الورقية