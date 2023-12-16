"كواليس الزمالك في ميت عقبة"..آخر تطورات أزمة فتوح ومفاوضات الشباب لضم زيزو

فيديو..برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة"

يكشف برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الأبيض، وعرض الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو، بالإضافة لآخر تطورات ملف أزمة القيد داخل القلعة البيضاء.



كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة"، آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي، وهل يتم تأجيله لنهاية الموسم، واستمرار معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك بعد النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة تحت قيادته.





برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور دخل النادي، يقدمه مصطفى جويلي، ومحمد معتز.



