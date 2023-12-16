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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى شلبي يبدأ التدريبات التأهيلية في مران الزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

يواصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، بعد الإصابة التي تعرض لها.

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وأدى شلبي تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وقام الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع اللاعب وعلاء رجب مدرب الأحمال لشرح ما سيتم تنفيذه في البرنامج التأهيلي لمصطفى شلبي في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، مما يجعله يرغب في تحقيق الفوز أمام ساجرادا للوصول للنقطة الـ 12.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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