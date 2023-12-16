الزمالك ينعى أمير دولة الكويت

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.





وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعباً، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم كل أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



ورحل عن عالمنا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.



في سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصل الأبيض على راحة بالأمس.



وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.



وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.



ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

