موعد ومعلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونيدال

تتجه أنظارعشاق ومتابعي كرة القدم المصرية والعالمية لمتابعة المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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تأهل الشياطين الحمر إلي هذا الدور بعد الفوز التاريخي على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة،ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية



يواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المُقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية



تُذاع مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بشكل حصري عبر القناة السعودية SSC HD1 الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية



ويتولي مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفلومينينسي SSC HD1 عبر قناة كل من سعيد الكعبي ومحمد حسين.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.