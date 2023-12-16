رابطة الأهلي بالنمسا تشيد بالأداء الرجولي للفريق

هنأت رابطة النادي الأهلي بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة جماهير النادي ومجلس الإدارة بالفوز في مباراة الأمس التي جمعت النادي الأهلي بنادي اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقال حسام بازينة رئيس الرابطة أن الأهلي قدم مباراة كبيرة وأن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم وأنهم قدموا أداء يليق بالنادي الأهلي العريق ورفعوا اسمه واسم مصر في أكبر محفل للأندية في العالم.

ومن جانبه أشاد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بما قدمه لاعبو الأهلي في فنون كرة القدم أمام فريق اتحاد جدة السعودي والذي يمتلك العديد من اللاعبين العالميين وفي مقدمتهم اللاعب الفرنسي الكبير بنزيمه الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم، مؤكدا أن لاعبي الأهلي أثبتوا جدارة الكرة المصرية في المحافل العالمية وأن اللاعب المصري قادر على المنافسة حال تحصّل على منظومة رياضية منضبطة.

ومن ناحيته قال محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة رابطة الأهلي بالنمسا أننا فخورون بالأداء الراقي الذي قدمه اللاعبون وبالفوز الكبير الذي تحقق على اتحاد جدة السعودي مطالبا الفريق بالاستمرار على نفس الأداء والوصول لأبعد نقطة في البطولة العالمية.

وفي الختام أشاد أحمد نصار نائب رئيس رابطة الأهلي بالنمسا بجماهير الأهلي في المملكة العربية السعودية والتي ملأت مدرجات الملعب وكانت أحد أهم محفزات اللاعبين وهو ما كام له أكبر الأثر في الروح المعنوية للاعبي الأهلي الذين قدموا مباراة كبيرة.