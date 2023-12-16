السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سعيد العويران يكشف كيف استطاع الأهلي الفوز على اتحاد جدة

سعيد العويران
سعيد العويران

علق نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، على خسارة اتحاد جدة من نظيره الأهلي المصري، في إطار مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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 وقال العويران : "الأهلي احترم الاتحاد واعتمد على ترسانة دفاعية قوية تبدأ من عند المهاجم محمود كهربا، أما الاتحاد فقط فتح خطوطه من المحور والأطراف وهو ما جعل لاعبوه يبذلون مجهودا مضاعفا لبناء الهجمات والوصول لمرمى الشناوي".

وأضاف: "الأهلي نوع من هجماته وتعامل بذكاء واستغل ثغرات واضحة في عمق دفاعات النمور للتسجيل، فإذا قلنا إن لاعب الاتحاد قطع 8 كيلومترات في المباراة، فإن أكثر لاعبي الأهلي من الممكن أن يكون قطع 4 كيلومترات".

وتابع العويران: "دائما الهدوء هو عامل الحسم في مثل تلك المباريات، الاتحاد كان يجب أن يلعب بنفس طريقة الأهلي ويثبت في مناطقه الدفاعية ومن ثم ينقض على منافسه حين تتاح أمامه الفرصة لبناء هجمة منظمة والتسجيل".

وأتم: "حظ موفق للاتحاد في المستقبل وأبارك للنادي الأهلي لأنه يستحق الفوز والتأهل، ونتمنى له التوفيق في نصف النهائي وأن يتجاوز الفريق البرازيلي ويعبر إلى النهائي".

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