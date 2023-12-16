السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لحظة انقطاع البث في قناة الكويت وبث القرآن الكريم (شاهد)

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

 قطع التليفزيون الكويتى الإرسال وبث آيات من القرآن، تمهيدًا لإعلان وفاة  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

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النائب أيمن محسب ينعى أمير الكويت

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مصر تنعي أمير الكويت وتعلن الحداد ثلاثة أيام

 وانتشر مقطع فيديو يرصد لحظة انقطاع البث في قناة الكويت وبث القرآن الكريم لإعلان خبر وفاة أمير الكويت.

 وفي سياق آخر، نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣. 

 وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: ينعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

 

 وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

 

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