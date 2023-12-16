السبت 16 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب أيمن محسب ينعي أمير الكويت

النائب الدكتور أيمن
النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية

 نعى النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

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 وتقدم بخالص العزاء إلى دولة الكويت، حكومةً وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.  
 وقال الدكتور أيمن محسب، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدًا من أغلى وأعز رجالها وزعيمًا من طراز فريد، قدم الكثير لخدمة قضايا الوطن.

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