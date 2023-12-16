النائب أيمن محسب ينعي أمير الكويت

نعى النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عامًا.



وتقدم بخالص العزاء إلى دولة الكويت، حكومةً وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال الدكتور أيمن محسب، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدًا من أغلى وأعز رجالها وزعيمًا من طراز فريد، قدم الكثير لخدمة قضايا الوطن.