6 عقود في خدمة الكويت.. رحيل الشيخ نواف الصباح مؤسس المنظومة الأمنية (فيديو)

عرضت قناة “العربية” تقريرًا تليفزيونيًا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعنوان: “6 عقود في خدمة الكويت.. رحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤسس المنظومة الأمنية”.

ذكر التقرير أنه لمدة 60 عامًا امتدت رحلة الشيخ نواف الأحمد في خدمة الكويت، اختتمها بإمارة الكويت ليصبح الأمير السادسة عشر للبلاد.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح:

أوضح التقرير أن رحلة الشيخ نواف بدأت بتوليه منصب محافظ بعد عام واحد من الاستقلال عام 1962 استمر فيه ستة عشر عامًا حول فيها القرية الصغيرة إلى مدينة تجارية عام 1978.

وتولى الشيخ نواف منصب وزير الداخلية أحدث فيها نقلة نوعية إذ يعتبر المؤسسة الحقيقية لها بشكلها الحديث خلال فترتين الأول انتهت عام 1988 والثانية بدأت عام 2003، واستمرت حتى 2006.

أقام مؤسسة أمنية وكبت التقدم الدولي في الأمن، ورسم استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة، وتولى حقيبة وزارة الدفاع عام 1988 طور خلالها العمل العسكري والمدني متخذًا قرارات حاسمة لمواجهة الغزو العراقي عام 1990 بعد تشكيل أول حكومة كويتية.

حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية:

بعد التحرير كلف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1991 قال حينها أنا جندي أقبل العمل في أي مكان يضعني فيه أمير البلاد، وفي عام 2003، صدر مرسوم أميري بتعين الشيخ نواف نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى منصبه وزيراً للداخلية.

وأشار التقرير إلى أنه مع تولي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أصدر الشيخ صباح أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف ولياً للعهد، وبعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 29 سبتمبر 2020 نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد ليمسك بزمام أمور الدولة.

خلال أكثر من عام عبر بالدولة في رحلة مليئة بالتحديات، منها جائحة كورونا، وصولاً إلى إصدار مراسم العفو الخاص بغية طي صفحة خلاف سياسي دام طويلاً للحفاظ على استقرار الكويت.