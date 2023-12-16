عقب وفاة أمير الكويت.. سعر الدينار الكوتي اليوم السبت أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي.. عقب رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شهد الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، استقرارًا، ليثبت على المستويات المعلنة نفسها داخل فروع البنوك بشاشات تداولاتها أول أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في يومي الجمعة والسبت، لتعاود البنوك في تقديم خدماتها المصرفية صباح الغد الأحد، ليصل متوسط سعر عملة دولة الكويت عند 100.22 جنيه للشراء، و100.64 للبيع، في آخر تحديث للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنوك المصرية، عقب وفاة أمير الكويت اليوم، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت:

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصرية بالمنصة الرسمية بالمصرف المتحد مستوى 93.48 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصري بالمنصة الرسمية ببنك كريدي أجريكول عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصري بالمنصة الرسمية ببنك القاهرة إلى 99.73 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني مستوى 94.69 جنيه للشراء، و100.94 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية إلى 96.94 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 99.31 جنيه للشراء، و100.36 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك مصر مستوى 99.99 جنيه للشراء، و100.36 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي97.30 جنيه للشراء، و100.68 للبيع،.