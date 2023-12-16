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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الناصر زيدان:وليد فراج كل ما بيتكلم عن الأهلي يفوز بالـ 3و4 على الأندية السعودية

وليد الفراج
وليد الفراج

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على فوز الأهلي الكبير بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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ملخص مباراة الأهلي واتحاد جدة.. فيديو

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أول رد فعل من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي (فيديو)

وأقيمت مباراة الأهلي واتحاد جدة، أمس الجمعة، في إطار ربع نهائي البطولة، على ملعب الجوهرة بالسعودية.

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الإعلامي السعودي وليد الفراج، السبب الرئيسي في انتصار المارد الأحمر بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

وأضاف، حينما يتحدث الفراج ويدلي بتلك التصريحات في كل مرة يفوز الأهلي بالثلاثة والأربعة.

وأكمل، الجميع كان يرى الأهلي متراجعا في الشوط الثاني، لكن من الطبيعي أن يعطي السويسري كولر الملعب للخصم، ويلعب على الهجمة المرتدة ونجحت بالفعل.

وتابع، أن الفريق بين اتحاد جدة والأهلي هي شخصية القلعة الحمراء، كرة القدم ليست بالأسماء ولكن بشخصية الفريق، مؤكدا أن  فيفا قررت إلغاء مباراة المركز الخامس والسادس وأصبح اتحاد جدة رسميا خارج البطولة.

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